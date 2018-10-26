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Abant ve Gölcük'te kar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Abant ve Gölcük'te kar güzelliği

Bolu'da dün etkili olan kar yağışının ardından Gölcük ve Abant tabiat parklarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Etkili olan kar yağışının ardından Gölcük ve Abant tabiat parklarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Tabiat parklarına gelen tatilciler, sonbaharın etkisinin halen devam ettiği Gölcük ve Abant'ta dağlarda oluşan kar manzarasının tadını çıkardı.

Bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde bulunan iskelelerde hatıra fotoğrafı çektirirken, gezinti yapma ve piknik alanlarında mangal yakma fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Abant Bolu Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı

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