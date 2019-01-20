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Abant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

BOLU’da Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından Abant yolu 45 dakika trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Abant yönünden gelen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 20 BZ 215 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ufuk Bilgi yönetimindeki 14 EK 717 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücüler yaralıların yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ufuk Bilgi, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada Bilgi'nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Esra Bilgi ve Kıymet Bektaş da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Abant yolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun iki yönde kapanması nedeniyle olay yerine gelen yolcuları jandarma ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Yol araçların çekilmesiyle ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Abant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralıAbant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralıAbant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralıAbant yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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