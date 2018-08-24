Abant'a atlı jandarma koruması

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve her mevsim binlerce insanın ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda "Atlı jandarmalar" tatilcilerin güvenliğini sağlıyor.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen ve Abant'ta görev yapan atlı jandarma timi Kurban Bayramı tatilinde de görev yapıyor.

"Zorbey" ve "Üstay" adlı 2 at ve 2 binici, bayram tatili süresince günün belli saatlerinde tabiat parkında devriye geziyor.

Tabiat parkında yaşanan ya da yaşanabilecek asayiş olaylarında daha hızlı müdahale etmek için bölgeye getirilen atlı jandarma timi, hem bölgede devriye gezerek asayiş olaylarını denetliyor hem de tatilcilerin atlara olan özlemini ve sevgisini gidermeye çalışıyor.

Yaz mevsiminin sonuna kadar Abant'ta görev yapacak olan atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma timi çocuklara özel ilgi gösterirken, onları atlara bindirdi.

Abant'ta görev yapan atları, ahırlarında seven tatilcilerden Sena Akçakaya, atlara hayran olduğunu söyleyerek, "Bunlar çok sevimli hayvanlar. At gördüğümde dayanamam. Sarılmak isterim." dedi.

Tatilciler, atlara elleriyle havuç yedirerek, sevgi gösterisinde bulundu.

