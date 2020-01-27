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Abant'a hafta sonunda ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Abant'a hafta sonunda ziyaretçi akını

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda 61 bin 108 kişiyi ağırladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, hafta sonunda, yarıyıl tatilini fırsat bilen doğaseverlerin gözde mekanı oldu.

Hafta sonunda otobüs, minibüs, midibüs, otomobil ve motosiklet olmak üzere toplam 15 bin 277 aracın giriş yaptığı tabiat parkını günübirlik ya da konaklamalı 61 bin 108 kişi ziyaret etti.

Yoğunluk nedeniyle Abant girişinde ve göl çevresinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Jandarma ve milli parklara bağlı ekipler, iki gün boyunca yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı.

Trafik akışının zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede, yoğunluk nedeniyle tabiat parkı içerisinde park edecek yer bulamayan tatilciler, araçlarını yayla yollarına ve ormanlık alana bıraktı.

Piknik alanları da yoğunluk nedeniyle doldu.

Tatilciler, buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, at ve faytona bindi. Kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu alanlarda şambrel ve kızaklarla kayan tatilciler, piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

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abant tabiat parkı Bolu Doğal hafta sonu Tatil Yarıyıl

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