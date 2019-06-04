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Abant'ta bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Abant'ta bayram yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Ramazan Bayramı'nda havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler, Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta, göl çevresinde, faytonla ve bisikletle gezdi. Göl kenarındaki iskelede yürüyen bazı tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'taki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

FOTOĞRAFLI

Abant'ta bayram yoğunluğuAbant'ta bayram yoğunluğuAbant'ta bayram yoğunluğuAbant'ta bayram yoğunluğu

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