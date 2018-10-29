Abant'ta Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle 3 günlük tatilde yoğun ilgi gördü.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle tatilcileri büyüleyen Abant, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Tabiat parkına günübirlik ve konaklamak için gelen binlerce tatilci, tabiat parkının girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tatilcilerin tabiat parkına kolay giriş yapabilmeleri ve fazla beklememeleri için gişe sayısı ikiye çıkarıldı.

Ziyaretçiler, göl çevresinde ata ve faytona binerek, yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek ve göl çevresindeki alanlarda piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.



