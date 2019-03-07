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Abant'ta doğa uyanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Karların erimesiyle Abant Tabiat Parkı'nda çiğdemler çiçek açtı

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, karların erimesiyle doğa uyanmaya başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla tabiat parkı ve çevresinde bulunan Örencik, Samat, Sarıyer, Cepni ve Alpagut yaylarında, sarı, mor ve pembe çiğdemler çiçek açtı.

Çiğdemlerin açmasıyla Abant ve yaylaları, bir başka güzelliğe büründü.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı turistler, Abant'ın büyüleyen güzelliğini fotoğraflayıp göl çevresi ve yaylalarda yürüyüş yaptı. Ata ve faytona binen turistler, piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden gelen Metin ve Perran Sırt çifti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını, tabiat parkına dinlenmek için geldiklerini söyledi.

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Abant Bahar Çiğdem Samat yayla

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