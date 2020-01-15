Abant'ta eğlenceli kış tatili

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Abant'ın çevresindeki kartpostallık görüntüler oluşan çam ve köknar ormanları arasındaki bölgede bulunan yamaçlarda köylüler tarafından kızak pistleri hazırlandı.

Yaz aylarında gelen tatilcilerin göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaptığı, piknik alanlarında mangal yaktığı Abant, sonbaharda ise doğa tutkunları ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı oluyor.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin sayılı doğa turizm noktalarından biri olan Abant, yılın dört mevsimi binlerce tatilciyi ağırlıyor.

ZAFER GÖDER / İLHAMİ ÇETİN - Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Tabiat Parkı, kış mevsiminde doğa tutkunlarının yanı sıra kayarak vakit geçirmek isteyen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Bazı tatilciler ise eğlenceli anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

- "Talepler çok olduğu için yetişemiyoruz"

Örencik Köyü Muhtarı ve Köy Kooperatifi Başkanı İdris Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın dört mevsim çok güzel olduğunu ifade ederek, kış mevsiminde hazırladıkları piste Türkiye'nin her yerinden yüzlerce tatilcinin geldiğini söyledi.

Hafta sonları günde en az 500-600 kişiyi ağırladıklarını anlatan Balta, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin geldiğini, talep çok olduğu için yetişemediklerini belirtti.

Balta, 200 botları olduğunu, 3-4 köy bir araya gelip pistler oluşturduklarını anlattı.

Yaklaşık 1,5-2 ay süren kış sezonunu en iyi şekilde değerlendirerek, Abant'a gelen tatilcilere alternatif bir eğlence sunduklarını da dile getiren Balta, "Şambrelle kaymak çocuklar için çok güzel bir eğlence çeşidi. Burada 25 kişilik ekibimizle, gelen vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlıyoruz. Sobamız sürekli yanıyor, çay ve salep servisiyle sucuk ekmek ikramımız da var." şeklinde konuştu.