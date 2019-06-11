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Abant’ta, faytona bağlı bir at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Abant Tabiat Parkı’nda kullanılan faytonlara bağlı atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

Abant’ta, faytona bağlı bir at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

Abant Tabiat Parkı’nda kullanılan faytonlara bağlı atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Atın yerde yatar hali ve sahibi tarafından tekrar ayağa kaldırılması bir tatilci tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilcileri yılın her mevsiminde göl çevresinde gezdirmek için kullanılan faytonları çeken atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.
Aniden bayılarak yere düşen at, sahibi tarafından çekiştirilince acı içinde yerden kalkmaya çalışsa da başaramadı. Tatilcilerin gözleri önünde yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Abant’ta, faytona bağlı bir at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

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