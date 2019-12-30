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  4. Abant'ta kar güzelliği

Abant'ta kar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:17 | Son Güncelleme

BOLU'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda seyirlik görüntüler oluştu.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda seyirlik görüntüler oluştu.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Abant'a çok sayıda doğasever akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelen günübirlikçiler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti.
FOTOĞRAFLI

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