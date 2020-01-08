Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Doğal güzelliği karla örtünen park, ziyaretçi akınına uğradı.

Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Abant'a çevre illerden gelen çok sayıda doğa tutkunu karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Kış tatili için Abant'a gelenler de otelleri doldurdu. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekildi. Otoparklar karla kaplandığı için sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalırken, göl çevresi ile Abant'a giden yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

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