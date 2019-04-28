ABART EGZOZLA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ MAHALLE SAKİNLERİNİ CANINDAN BEZDİRDİ

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücü mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüden yaka silkti. Vatandaşlar gürültü yapan sürünün çeşitli zamanlarda yaptığı drift anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Drift anı cep telefonu görüntüleri

