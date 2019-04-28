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Abart Egzozla Drift Yapan Sürücü Mahalle Sakinlerini Canından Bezdirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

Sultangazi'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücü mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücü mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüden yaka silkti. Vatandaşlar gürültü yapan sürünün çeşitli zamanlarda yaptığı drift anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı görülüyor.

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