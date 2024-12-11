ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili açıklama: "'Esad'ın zulmü' bahanesi bittiğine göre..."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesi ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin son günlerde kamuoyunda çıkan görüşlerle ilgili açıklamada bulundu.

"'ESAD'IN ZULMÜ' BİTTİĞİNE GÖRE..."

Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla henüz öyle yoğun bir gidiş yok ama gitmek isteyenlere yardımcı oluruz. Çünkü demografimiz tehlike altında" ifadelerini kullandı.

Yavaş ayrıca şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 'Esad'ın zulmü' bahanesi vardı, şimdi bu zulüm kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı"