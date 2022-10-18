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ABB'de su indirimi tartışması büyüyor! Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklamalar: Maaşları ödeyemeyiz, giderleri karşılayamayız

18.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesinde su tarifelerine indirim kararının ardından başlayan polemik sürüyor. Belediye meclisinde suya yüzde 50 zam yapılması kararının ardından Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır” demişti. Yavaş, konuyla ilgili çok çarpıcı yeni açıklamalar yaptı. İndirimin uygulanması durumunda personel maaşlarının ödenemeyeceğini belirten Yavaş, "Elektrik giderini karşılayamayacağız" ifadelerini kullandı

ABB'de su indirimi tartışması büyüyor! Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklamalar: Maaşları ödeyemeyiz, giderleri karşılayamayız

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ankara'daki su indirim kararıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi. Belediye Meclisi'nde alınan karar tartışmaların fitilini ateşlemiş, ABB, indirim kararını mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavaş, kararın yasa dışı olduğunu savundu. "Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz. Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz" ifadelerini kullanan Yavaş, "Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum" diye konuştu.

"KARAR YASA DIŞI"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yavaş, ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı ile ilgili son durum hakkında değerlendirmede bulunan Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının, yasa dışı olduğunu belirtti.

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"ZORUNLU GİDERLERİ ÖDEYEMEYECEĞİZ"

Mansur Yavaş, Nisan 2019'dan bu yana ASKİ'ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Su gelirleri daha da azalsın, yüzde 50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira ve bunun içerisine Polatlı'ya getirilen su dahildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek. Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz. Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ'nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz."

"MAHKEMEDEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlatan Yavaş, "Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisinin böyle basit bir önergeyle fiyatları indirme yetkisi yoktur." görüşünü dile getirdi.

İvedik-Temelli-Polatlı içme suyu hattının yapım çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu aktararak, belediyenin faaliyetlerini engellemek amacıyla suda indirim kararının alındığını savunan Yavaş, "Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra Polatlı'nın içme suyu projesi aynen devam edecektir." bilgisini verdi.

"BELEDİYE 20 KATI YARDIM YAPIYOR"

Ankara'daki otobüs ücretlerine de değinen Mansur Yavaş, göreve geldiklerinden sonra toplu ulaşımın ucuz kullanılması için çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, özel toplu taşıma esnafına devletin, 65 yaş üstü, indirimli veya ücretsiz binenler için aylık 1995 lira ödediğini, belediyenin ise otobüs başına bunun 20 katı yardım yaptığını anlattı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nun da katıldığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünün Nisan 2019'dan bu yana yaptığı yatırımları, devam eden çalışmaları ve indirim kararının sonuçlarına ilişkin sunum yapıldı.

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(AA)

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Mansur Yavaş ABB

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