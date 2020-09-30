ABB Dışişleri Bakanı Pompeo ile Vatikan arasında Çin atışması

Avrupa turu kapsamında İtalya ve Vatikan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Vatikan yetkilileri arasında Çin konusunda atışma yaşandı.

Bu sabah Roma'ya gelen Pompeo ilk olarak ABD'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından organize edilen "Diplomasi Yoluyla Uluslararası Din Özgürlüğünü Geliştirmek ve Savunmak" başlıklı bir sempozyuma katıldı.

Vatikan'ın başbakanı ve dışişleri bakanı konumlarındaki Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher'ın da katıldığı etkinlikte Pompeo, Vatikan'ın Çin'le ilişkilerini geliştirme çabalarını eleştirdi.

Pompeo, Çin'in Uygurlu Müslümanlar, Tibetli Budistler ve Katolikler de dahil dini gruplara baskı uyguladığını vurguladı ve "Dünyada hiçbir yerde din özgürlüğü Çin'deki kadar saldırı altında değil" dedi. Pompeo, Vatikan'ı Çin konusunda "cesur" olmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı, iki hafta önce de muhafazakar Katolik dergi First Things'te yayımlanan makalesinde Vatikan'ın Çin ile anlaşma yapmasına karşı çıkmıştı.

Pompeo'nun eleştirilerine konu olan geçici anlaşma, Eylül 2018'de imzalanmıştı. Çin'de Katolik din adamlarının atanmasıyla ilgili anlaşma, 1951'den bu yana kopuk olan Vatikan-Çin diplomatik ilişkilerinin inşası açısından da önem taşıyordu.