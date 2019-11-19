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ABB Meclisi, beş ilçenin 2020 yılı bütçesini oy birliğiyle kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:58 | Son Güncelleme

ABB Meclisi, beş ilçenin 2020 yılı bütçesini oy birliğiyle kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin kasım ayı on ikinci toplantısında, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin 2020 yılı bütçe planlamaları ele alındı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan oturumda, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2020 mali yılı bütçe raporları, üyelerce mecliste oylanmaya başlandı.

Söz konusu belediyelerin 2020 mali bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşmelerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, söz alarak meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Elmadağ Belediye Başkanı Aşkın tarafından bütçe görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı yöreye özgü yemeklerden oluşan bir davet verildi.

Belediye yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

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2020 Mali Yılı Bütçe raporları Ankara Büyükşehir Belediye Çankaya Elmadağ Mansur Yavaş meclis

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