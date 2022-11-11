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ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

11.11.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu kez Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ın mesaisinin tamamını Cumhurbaşkanı adaylığına ayırdığını belirterek, "Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu ile rekabet ediyor." ifadelerini kullandı. CHP'li üyeler bu sözlere tepki gösterdi.

ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı beşinci toplantısında "cumhurbaşkanlığı adaylığı" konusu tartışıldı. Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal, başkanlık yazılarını, komisyon raporlarını ve gündemdeki maddeleri oylattı.

"ANKARA ÇÜRÜYOR"

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sabah saatlerinde Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle on binlerce vatandaşın mağdur olduğunu ileri sürdü.

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Köse, ABB'nin arıza nedeniyle yaşanan krizi yönetemediğini ifade ederek, "Tabii sadece bu değil. Yeşil alanların kuruduğunu, parkların ve bahçelerin bakımsızlıktan döküldüğüne tüm Ankaralılar şahittir. Ankara geriye gidiyor ve çürüyor. Yeni bir projeniz zaten yok. Peki bunlar neden yaşanıyor. Hadi söz verdiğiniz projeleri bir kenara koyalım. Mevcut belediyecilik hizmetleri neden verilemiyor?" diye konuştu.

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"MESAİSİNİN TAMAMINI ADAYLIĞA AYIRIYOR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın makamını beğenmediğini ve önemsemediğini öne süren Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu ile rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Mansur Yavaş, Ankara'yı bu uğurda feda ediyor. Ankara'nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik. İşte kabile belediyeciliği derken tam da bunu anlatıyordum. Ey Mansur Yavaş, sen sana inananların en büyük hayal kırıklığısın.

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Şimdi Ankaralı hemşerilerimizin takdirine sunarak Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday ol. Kemal Bey'i, Meral Hanım'ı ikna edebileceğini, Ekrem Bey'i girdiğin rekabette tuş edebileceğini hayal edebilirsin. Tabii bunlar sizin meselelerinizdir, bizim karışacağımız konular değildir. Ama bizi ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesinde ciddi bir yönetim krizi yaşandığını artık tüm Ankara yaşıyor. Televizyonları takip etmeyi, acaba aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medya ile oynamayı bırak. Türkiye'nin başkenti, yarattığın bu boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı olduğunu, 6 milyon Ankaralının
vebalinin üzerinde olduğunu hatırla."

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CHP'DEN TEPKİ

Köse'nin iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise söz konusu metro arızasının 3-4 saat içerisinde giderildiğini, geçmiş dönemlerde benzer arızaların 8-10 saat arasında düzeltildiğini aktardı.

ABB Meclisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasını yanlış bulduğunu belirten Neslihanoğlu, "Bir de Murat Bey buraya çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylıklarından, CHP ve İYİ Parti genel başkanlarından bahsediyor. Sonrasında ise bunlar sizin konularınız, bizim konularımız değil diyor. Ama burada çıktığından belli kürsüde bunları konuşuyor. Bizim belediye başkanlarımız görevlerinin başındadır. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bunları defalarca basına açıkladılar. 6'lı masa bir aday belirleyecek ve o adayın peşinde yürüyeceğiz. 13'üncü Cumhurbaşkanını da 6'lı masa seçecek. Bunu bilmenizi istiyorum."

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Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapattı. (AA)

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı

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