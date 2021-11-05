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ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

05.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın, 40 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümü "Voyage" (Seyahat) bugün piyasaya çıktı. ABBA üyeleri, son kez albüm çıkardıklarını ve "Voyage" ile müziğe veda edeceklerini söylüyor. Yeni albümde 10 şarkı var.

ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın, 40 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümü "Voyage" (Seyahat) bugün piyasaya çıktı. ABBA üyeleri, son kez albüm çıkardıklarını ve "Voyage" ile müziğe veda edeceklerini söylüyor. Yeni albümde 10 şarkı var.

1970'lerin popüler grubu, 1982'de dağılmıştı.

ABBA üyeleri, Eylül ayında yeni bir albüm hazırlığında olduklarını duyurmuştu.

Grup, "I Still Have Faith in You" ve "Don't Shut Me Down" adlı iki parçayı da internette paylaştı. Ekim ayında bunlara ilk kez, 1978 yılında kaydedilen ancak yayımlanmayan "Just a Notion" isimli single da eklendi.

Kendi müziklerini, birkaç nesle hitap edebilen şarkılarıyla "zamansız" olarak tanımlayan grubun konser biletleri albümün internet sitesinden satışa sunuldu.

ABBA üyeleri eskiyle yeninin, gençle "o kadar da genç olmayan"ın bir araya geleceği konserler dizisine ülkelerinde başladı.

Yeni albümün ilk konseri dün İsveç'in başkenti Stokholm'de, Uppsala Konser Salonu'ndaydı.

Konserde iki kişi hayatını kaybetti. Polis bir ABBA hayranının yüksekten diğerinin üzerine düştüğünü ve yaşamlarını yitirenlerin 80'li ve 60'lı yaşlarda olduğunu açıkladı.

'Farklı' konserler

ABBA üyelerinin avatarlarının yani dijital ortamda, 1979'daki hallerine benzer şekilde yaratılmış versiyonlarının yer alacağı konserler de yapılacak.

Grup üyelerinin hologramlarını oluşturma projesi bir yıldan fazla sürdü. Özel efektler George Lucas'ın yaratıcısı olduğu Star Wars şirketiyle ortaklaşa yapıldı.

GETTY IMAGES

Evlilikler bitmiş, grup dağılmıştı

ABBA'nın müziğinin yanı sıra grup üyelerinin evliliği de dikkat çekmişti. Grup kurulmadan önce, 1971'de evlenen Agnetha Fältskog ve Björn Ulvaeus'un yanı sıra Anni-Frid Lyngstad ve 1969'dan beri birlikte olduğu Benny Andersson da 1978'de evlendi. Ancak aralarındaki anlaşmazlık yalnızca evliliklerinin değil grubun da 1982'de dağılmasına yol açtı.

Yine de arkadaşlıkları sona ermeyen üyeler, 2018 yılında yeni bir albüm hazırlığında oldukları hakkındaki söylentilerin doğru olduğunu kabul etmiş ve stüdyo çalışmalarını devam ettiklerini açıklamıştı. Ancak şarkıları üç yıldır gizli tutuldu.

'O ABBA tınısı hala var'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 74 yaşındaki grup üyesi Benny Andersson albüm fikrinin ortaya çıkışıyla ilgili "Önce yalnızca iki şarkı vardı. Sonra dedik ki 'belki de birkaç tane daha eklemeliyiz. Ne dersiniz kızlar?' Dediler ki 'Evet'. Sonra onlara sordum: 'Neden bir albüm yapmıyoruz?'" diyor.

ABBA üzerine kitap yazan Jean-Marie Potiez ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Agnetha (71) ve Anni-Frid'in (75) sesleri artık yüksek notalara çıkamıyor ki yaşlarını düşününce bu normal" dedi ve ekledi:

"Fakat bu onlara derinlik ve hassasiyet katmış. Birlikte söyledikleri zaman, mesela "Don't Shut Me Down"da olduğu gibi, o ABBA tınısı hala var".

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