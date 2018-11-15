HABER

Abbas 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Abbas, katılım belgelerini Ramallah'taki FKÖ toplantısında imzaladı - Filistinli lider toplantıda ayrıca Filistin uzlaşı anlaşmasının uygulamaya konulması çağrısında bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 uluslararası kurum ve sözleşmenin katılım belgesini imzaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas'ın, Ramallah'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) toplantısında katılım belgelerini imzaladığı uluslararası kurum ve sözleşmeler şu şekilde:

Evrensel Posta Birliği, Kadınların Uyrukluğu Konusunda Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolü, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokolü, Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınmasının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi, Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi, Halihazırda İşgal Altındaki Ülke ve Bölgelerle İlgili Protokolü, BM Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme, Emtia için Ortak Fon Kurma Sözleşmesi ve Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme.

- Abbas'tan Filistin uzlaşı anlaşmasının uygulamaya konulması çağrısı

Öte yandan Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin uzlaşı anlaşmasının, "güvenli ve dikkatli bir şekilde" uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Halkın iradesine dayanacak ve ulusal birliği sağlama konusunda güvence verecek şekilde Kahire anlaşmasını dikkatli ve güvenli bir şekilde uygulama ve ayrılığı bitirme zamanı olduğunu ifade eden Abbas, Hamas'tan anlaşmayı uygulamasını beklediklerini, tam olarak tatbik etmeleri durumunda kendilerinin de hazır olduğunu belirtti.

İsrail ile ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ülkelere teşekkür eden Abbas, "Hedefimiz, halkımızı katliamlardan korumak." dedi.

Gazze'de yaşanan son gerginliğin ardından Mısır'ın ara buluculuğunda salı akşamı Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar varİstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldıGüngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.