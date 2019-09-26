Abbas: ‘ABD’nin Filistin Çözüm Planı Kabul Edilemez’

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail’in bu tür politikalarını BM’nin iki devletli çözüm planını zorlaştırmak için yaptığını, ilhak söyleminin kabul edilemez olduğu" kaydetti. Filistin lideri Abbas, gerekirse anlaşmalardan çekilebileceklerini kaydederek, "Bu tür bir planın herhangi bir İsrail hükümeti tarafından uygulamaya konması halinde Filistin’in daha önce imzaladığı tüm sözleşmeleri ve ilgili yükümlülüklerini sonlandırırız. İsrail şimdiye kadar yapılan hiçbir anlaşmaya saygı göstermedi. Barışı ve uluslararası hukuku koruma konusunda bizim sorumluluğumuz var” dedi.

74.BM Genel Kurulu’nun üçüncü gününde kürsüye çıkan Filistinli lider Abbas, İsrail’in Filistin’e yönelik "kibirli ve saldırgan" politikalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Filistin şartlar ne olursa olsun İsrail’in işgaline teslim olmayacak” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ürdün Vadisi, Ölü Deniz’in kuzeyi ve diğer bölgeleri ilhak etmeyi amaçlayan yasa dışı planını kabul etmeyeceklerini" belirtti.

“Filistin’in işgalden kurtulma zamanı gelmedi mi?”

Filistin lideri genel kurul salonuna, “Birisi varlığınızı silmeye çalışırsa ne yapardınız? Filistin halkının kurtuluşu, bu adaletsizlikten ve işgalden kurtulup özgürleşme zamanı gelmedi?” diye sordu.

Abbas, Filistin devletinin BM’nin tam üyesi olmasının hakkı olduğunu da belirterek, “Filistin 2012 yılında BM’de gözlemci statüsü aldı. İsrail işgali, tüm engelleme politikalarına rağmen Filistin 110’dan fazla uluslararası kuruluş ve organizasyon tarafından tanındı. Ayrıca 140 ülke Filistin’i resmen tanıdı” diye konuştu.

Filistin lideri Abbas, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin açık bir provokasyon olduğunu belirterek, “İsrail Kudüs ve Filistin'e karşı akıl almaz bir savaş yürütüyor. İsrail Filistin’e yönelik ırkçı bir savaş başlattı. ABD, İsrail'in bu saldırganlığını destekliyor. Bu umursamaz politikalar sürerse tehlikeli sonuçlara neden olabilir” dedi.

