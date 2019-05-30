Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağını yineledi.

Filistin haber ajansı WAFA'a göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Bahreyn Kralı'nın temsilcisi Abdullah bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi. Abbas, Bin Hamed'e, söz konunu çalıştaya katılmayacağını iletti.

Ülkesinin söz konusu çalıştayın organizatörlüğünü değil sadece ev sahipliğini yaptığını belirten Bin Hamed ise Bahreyn'in, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve uluslararası kararlar temelinde çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Bin Hamed, dünyanın en haklı meselesi olan Filistin meselesinin sadece siyasi yollardan çözülebileceğini kaydetti.

Abbas dün yaptığı açıklamada, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var” demişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon