Abbas BM'de Trump'ın planını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ortadoğu planının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail-Amerikan planını reddediyoruz" dedi. Planın niyetinin Filistinlilerin meşru haklarını tartışmaya açtığını söyleyen Abbas, Doğu Kudüs'ün başkent olmadığı ve toprakları parçalanmış bir Filistin devletinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Planın bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini ve bu nedenle planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, konuşmasında ABD'nin önerdiği Filistin devletini bir harita üzerinde göstererek "İsviçre peyniri" benzetmesini yaptı.

Filistinlilerin her zaman olduğu gibi adil barışı savunduğunu kaydeden Abbas, uluslararası toplumdan bir barış toplantısı düzenlemelerini istedi. "Ben her zaman müzakereye hazırım, ben her zaman müzakereye hazırdım" diye sözlerini sürdüren Abbas, şu anda Birleşmiş Milletler'de de buna başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Filistinlilerin ABD'yi bir arabulucu olarak daha fazla kabul edemeyeceğini söyleyen Abbas, Ortadoğu'daki durumun şu anda patlamaya hazır olduğuna işaret etti.