RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin iç bölünmüşlüğünü bitirme amacıyla yürütülen uzlaşı çabaları için Mısır’ın ara buluculuğuna bağlı olduklarını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Abbas’ın İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Mısır istihbaratından bir heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Filistin iç bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi için Kahire’nin rolüne vurgu yapan Abbas’ın Mısır’ın ara buluculuğunu takdir ettiği ve buna bağlı olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan Mısır istihbaratı heyeti başkanı Amr Hanefi ise Mısır’ın ara buluculuk rolünü sürdürmeye, Filistin iç uzlaşısının sağlanması ve Abbas’ın liderliğinde ulusal birliğin sağlanması için çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Haberde iki tarafın aynı bağlamda Filistin ve Mısır liderleri arasındaki iletişimi sürdürmek ve gelecek birkaç gün içinde somut başarıların elde edilmesini engelleyen faktörlerin üstesinden gelmek konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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