Abbas: "Gazzesiz ve Kudüssüz bir seçim yapılamaz"

KUDÜS (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere Gazze Şeridi ve Kudüs olmadan gidilmeyeceğini belirtti.

Filistin'in eski lideri Yasir Arafat’ın vefatının 15. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen törene katılan Abbas, burada yaptığı konuşmada Filistin topraklarında yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abbas, "Seçimler, Filistin ulusal davasını koruyor. Her kim ki bu davaya sahip çıkıyorsa seçimlere de sahip çıksın. Dolayısıyla Gazzesiz ve Kudüssüz bir seçim yapılamaz." dedi.

Arafat'ın mücadelesinin asla unutulamayacağını vurgulayan Abbas, "Hiç kimse Arafat'ın 1988'de Filistin halkının ilkeleri şeklinde belirlediği ilkelerden taviz veremez." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD'nin Filistin-İsrail sorununa "çözüm" bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan plana da değinen Abbas, şunları kaydetti:

"Birileri yüzyılın tokadı (Yüzyılın Anlaşması) üzerinden davamızı çalmaya ve bizi hedeflerimizden alıkoymaya çalıştı. Ancak biz onları tokatladık. Davamızdan, kaderimizden ve halkımızın hayallerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Özgürlük hayallerimiz en yakın zamanda sizin ellerinizle gerçeğe dönüşecek."