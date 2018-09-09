Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin eğitim sistemiyle ilgili bir dizi açıklama yaptı. Selçuk’un açıklamalarında en dikkat çekici ifadesi "Bizim bir şey yapmanın ötesinde kıyameti koparmamız lazım eğitimde” oldu. Deneyimli gazeteci Abbas Güçlü de Selçuk’un ifadelerine tepki gösterdi. Güçlü’ye göre Selçuk, eski akademisyen alışkanlıklarıyla yapılması gerekenleri hatırlatıyor ancak bunu yaparken ‘icraat koltuğunda olduğunu unutuyor.’

Abbas Güçlü’nün egitimajansi.com’da yayınlanan yazısı şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eski akademisyen alışkanlığı ile hala eğitimde yapılması gerekenleri hatırlatıyor. Oysa icraat koltuğunda artık kendisi oturuyor ve söylediklerini yapacak olan da bizzat kendisi!..

Bakan Selçuk, akıl vermeyi çok sever.

Bir akademisyenden de zaten daha fazlası beklenmez.

Ama o artık bir Milli Eğitim Bakanı ve yerim dar oynayamıyorum deme lüksü yok.

İşte o yüzden, bir an önce Bakan olduğunu hatırlamalı ki, kangrene dönüşen sorunlar bir an çözülsün.

Yoksa, lafla peynir gemisi yürümüyor!..