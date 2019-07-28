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Abbas Gündüz: "AYM’nin kararı facia niteliğinde bir karar olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anayasa Mahkemesi’nin sözde ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenlere ilişkin davada hak ihlali kararı vermesini eleştirerek, "Anayasa Mahkemesinin kararı facia niteliğinde bir karar olmuştur" dedi.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anayasa Mahkemesi’nin sözde ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler hakkındaki hak ihlali kararını eleştirdi.

Abbas Gündüz: "AYM’nin kararı facia niteliğinde bir karar olmuştur"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anayasa Mahkemesi’nin sözde ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenlere ilişkin davada hak ihlali kararı vermesini eleştirerek, "Anayasa Mahkemesinin kararı facia niteliğinde bir karar olmuştur" dedi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anayasa Mahkemesi’nin sözde ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler hakkındaki hak ihlali kararını eleştirdi. Gündüz, “Eğer bir ifadede teröre açıkça destek veriliyorsa, terör teşvik ediliyorsa, o ifade suç unsurudur. Hele de barış adı altında teröre ve teröristi destekleyici beyanda bulunmak, bu beyanın altına imza atmak çok ağır suç işlemektir. İşlenen bir suçu affetmek bir skandal, saçmalık, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu kararı bir terör gazisi olarak ve bütün şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz şiddetle kınıyoruz. PKK terör örgütünü veya diğer örgütleri övücü sözleri metin haline getirip altına imza koyanları affetmek Anayasa Mahkemesi’ne yakışmadı. Suçluyu affetmek, cezasız bırakmak milletimizi üzmüştür, şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi kırmıştır. Bizler bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kararı verenler milletimizin ve şehit, gazi ailelerimizin gözünden, gönlünden düşmüştür. Verilen karar suçluları ve terör destekçilerini sevindirmiştir, cesaret vermiştir. Bu kararın yanlışlığı er geç anlaşılacaktır. Anayasa Mahkemesi karar verirken ülke menfaatini, millet menfaatini, vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye bu vatan için şehit olanlar ve gazi olanları hiç mi düşünmediler. Bu ülkemizin menfaatlerini hepimiz şahsi menfaatlerimizin üzerinde tutmalıyız. Dolayısıyla bu karar yanlış bir karardır. Terör örgütlerine destek verenleri sevindirse de bizler terör ve destekçilerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. Şehit ve gazi aileleri olarak Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyoruz, bizim için bu karar yok hükmündedir” diye konuştu.

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