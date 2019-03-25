HABER

Abbas ile Kral Abdullah Filistin meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

Abbas ile Kral Abdullah Filistin meselesini görüştü

AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kral Abdullah'ı telefonla aradı.

Filistin meselesindeki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Kral Abdullah'ın Filistin halkı ile onun haklı davasını uluslararası alanda savunmasını takdir ettiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleştiSarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti
Yüksekova’da ev sular altında kaldıYüksekova’da ev sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.