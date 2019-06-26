KUDÜS (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, bir kez daha işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde iki devletli çözümü öngören Arap Barış Girişimi'ne bağlılıklarını yineledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Arap Barış Girişimi'ne bağlılıklarını vurguladı.

İki lider, Filistin-İsrail meselesinin en adil çözümünün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

Abbas'ın Filistin davasına verdiği "tavizsiz" desteğinden dolayı Ürdün Kralı'nı takdir ettiği belirtilen haberde, iki liderin bölgede devam eden mevcut hassas koşulların gölgesinde koordinasyon ve istişareyi güçlendirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn'de dün başlayan Filistin konulu ekonomi çalıştayı öncesi Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söylemişti.