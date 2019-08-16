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Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 00:53 | Son Güncelleme

Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, Abbas'ın uluslararası kurallar uyarınca ülkesinin barışı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verdiği desteğe övgüde bulunduğuna dikkat çekildi.

Johnson ise İngiltere’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan ev yıkım politikasını kınadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fiistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin İngiltere Başbakanı Kudüs

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