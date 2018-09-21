Abbas: İsrail ile Görüşmeyi Reddettiğimiz Doğru Değil

Amerika başkent Washington’da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ofisini Filistin tarafı İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmadığı gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarda bulundu, Filistin tarafının İsrail ile barış görüşmeleri yapmayı reddettiğinin doğru olmadığını söyledi

Filistin lideri Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bu mesajı Amerikan Başkanı Donald Trump’a iletmesini istedi.

Amerika’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bu ay başında yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Amerika’daki fiili büyükelçiliği konumunda bulanan Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisinin FKÖ’nün İsrail ile barış müzakereleri konusunda adım atmadığı gerekçesiyle kapatılacağını söylemişti.

Filistin lideri Mahmud Abbas, “İsraillilerin iddia ettiği gibi müzakereleri reddetmedik” dedi, Filistin tarafının gizli ya da kamuya açık görüşmelere hazır olduğunu söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan da bu mesajı Trump’a iletmesini istedi.

Trump Yönetimi Filistinliler için yürütülen 200 milyon dolarlık yardım projelerini de iptal etmişti. Mahmud Abbas Avrupa’nın Amerika’nın açığını kapatmak için cidid şekilde çaba gösterdiğini belirtti.

