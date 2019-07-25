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Abbas: İsrail ile tüm anlaşmalar askıda

25.07.2019 23:10 | Son Güncelleme

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile tüm anlaşmaların askıya alındığını duyurdu.

Ramallah’ta açıklama yapan Abbas, İsrail ile ilişkilerin kötüleştiğini, bu nedenle İsrail ile yapılan anlaşmaların uygulanmasını durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Filistin lideri Abbas, “Özerk Yönetimin, İsrail tarafı ile imzalanan anlaşmaların uygulanmasına son verme kararını açıklıyoruz” diye konuştu.

İsrail ordusunun hafta başında Doğu Kudüs’te, Sur Baher mahallesinde, büyük bir kısmı Oslo Anlaşması uyarınca Filistin'in kontrolü altında Filistinlilere ait binaları yıkmaya başlaması gerilimi bir kez daha tırmandırmıştı.

Binaların İsrail ordusu tarafından yıkılmasının “kabul edilemez” olduğuna vurgu yapan Abbas, bunun “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olduğunu, taraflar arasında imzalanan anlaşmaları da ihlal ettiğini söyledi.

İlişkilerin kötüleşmesinden ötürü anlaşmaları askıya aldıklarını söyleyen Abbas, “İşgal devletinin yaptıkları yasadışı ve hükümsüzdür” dedi, “adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barış” istediklerini vurguladı.

AFP/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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