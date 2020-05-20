Abbas İsrail ve ABD ile köprüleri attı

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile imzaladıkları ve halihazırda geçerli olan tüm anlaşmaların geçersiz olduğunu ilan etti. Abbas, Salı akşamı Ramallah'ta yaptığı açıklamada hükümetinin güvenlik anlaşmaları da dahil bütün anlaşmalardan çekildiğini bildirdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesini yöneten Abbas, daha önce de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi halinde güvenlik konularındaki işbirliğinin sonlandırılacağı uyarısında bulunmuştu. Abbas, geçen Şubat ayı başında ABD tarafından açıklanan ve İsrail'e ilhak yolunu açan Ortadoğu Planı'nın kendileri için İsrail ve ABD ile "tüm ilişkileri kesmek" anlamına geldiğini belirtmiş, ancak düne kadar bu konuda somut bir adım atmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ortadoğu Planı, Filistinlilerin kendi devletlerini kurmalarını, ancak buna karşılık stratejik ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Ürdün Vadisi'nden ve başkent olarak Doğu Kudüs'ten vazgeçmelerini öngörüyor. Planda kurulacak bir Filistin devleti için Kudüs kentinin doğusundaki Ebu Dis beldesi sembolik bir başkent olarak öneriliyor.