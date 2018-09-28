Abbas İsrail ve ABD'ye Netanyahu İran'a Yüklendi

Abbas, Orta Doğu'daki barışın bağımsız bir Filistin devleti olmadan, Doğu Kudüs'ün başkenti olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi. Filistin halkının pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Abbas, “ABD yönetiminin Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) bürosunu kapatma kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edilmesi ve ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den Kudüs'e nakledilmesi kararı sadece Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmemekle birlikte, iki devletli çözümü zayıflattı” dedi.

Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararından vazgeçmesi gerektiğini ve daha önce verilen sözlere ihanet edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Filistinli lider Amerika ve İsrail’e yönelik sert açıklamalar yaptı. İsrail’i, ayrımcılık ve ırkçılık yapmakla suçladı. ABD yönetiminin de son yıllarda uyguladığı politikalarla iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını belirtti.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas İsrail ve ABD'ye eleştiriler yöneltti. Abbas'tan sonra konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gündeminde ise ağırlıklı olarak İran vardı.

ABD yönetiminin taraflı ve aşırı İsrail yanlısı olduğunu kaydeden Abbas, “ABD Filistin ile İsrail sorunun çözülmesinde arabulucu olması kabullenilemez” dedi.

“İki devletli çözüm olasılığı kalmadı”

Abbas, İsrail’in ayrımcılık ve ırkçılık yaptığını öne sürdü, “İsrail devletinin yüzde yirmisini oluşturan Araplara karşı suç işliyor. Çıkartılan yeni yasayla bu ayrımcılığı yasal hale getirdiler. Bu yasa ile iki devletli çözüm olasılığı kalmadı. Uluslararası yasaları çiğneyip ırkçılık yaptılar” dedi.

İki devletli çözüm içinde görüşlerini ifade eden Filistinli lider, “İsrail’i tanıyorsunuz ama Filistin’i tanımıyorsunuz. Nasıl iki devletli çözüm olacak. Filistin halkı barışa hep inandı ve barışa inanmaya devam edecek. Barışın gelmesi için, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olmalıdır.1967’de işgal edilen Kudüs bizim başkentimizdir” dedi.

Netenyahu: “İran’ın atomik deposu var”

Abbas’tan kısa bir süre sonra bu kez Genel Kurul salonuna konuşmasını yapmak için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geldi. Kürsüde yaklaşık 40 dakika konuşan Netanyahu’nun hedefinde İran vardı. Neteyahu, elindeki fotoğrafları Genel Kurul’a gösterip, “Tahran’daki İran’ın masum bir bina olarak gösterip içinde nükleer maddeleri sakladığı atomik deposu” dedi. İran’ın hiçbir zaman nükleer füze yapma, nükleer silah üretme fikrinden vaz geçmediğini iddia etti. Uluslararası Atom Enerji Ajansı yetkililerini de uyardı; “İranlılar bu atomik depodaki nükleer malzemeleri ortadan kaldırmadan gidin bulun, denetleyin, işinizi yapın” dedi.