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Abbas, Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Abbas, Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı ile görüştü

KUDÜS (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi'ye "Filistinlilerin durumu ve yaşanan son siyasi gelişmeler" hakkında bilgi verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Büyükelçi İmadi'yi işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

İmadi'ye Filistinlilerin durumu ve yaşanan son siyasi gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, Filistin yönetimi olarak işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının tamamında genel seçimlerin en kısa zamanda ve başarılı şekilde yapılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi İmadi de görüşmede, ülkesinin Filistin halkını destekleme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Ramallah'taki görüşmede Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr'ın yanı sıra Abbas'ın Diplomatik İşler Müsteşarı Mecdi el-Halidi ile Filistinli bazı yetkililer de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Katar Mahmud Abbas

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