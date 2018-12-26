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"Abbas, tek başına tüm kurumlara hükmetmek istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:04 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye: "Abbas, tek başına olmayı ve tüm kurumlara hükmetmeyi istiyor, kimsenin yanlışlarını düzeltmesini ya da yaptıklarını incelemesini istemiyor" - Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr: "Yeni meclis seçimleri yapılana kadar Filistin Meclisi görevine devam edecek"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, tek başına tüm kurumlara hükmetmek istediğini söyledi.

Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetme kararının siyasi bir yönelim olduğunu ifade ederek, bu kararı "haksızlık" şeklinde tanımladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal düzeyde fırtınalar estirdiğini, meşru kurumlara zarar veren adımlar attığını söyleyen Hayye, "Ulusal durum, gruplar arasındaki bölünmüşlüğün sona ermesini ve kurumlarının yeniden inşasını gerektiriyor. Ancak Abbas, tek başına olmayı ve tüm kurumlara hükmetmeyi istiyor, kimsenin yanlışlarını düzeltmesini ya da yaptıklarını incelemesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

- "Meclis, seçimlere kadar görevinin başında"

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Gazze'deki Yasama Konseyi binasında bugün düzenlenen oturumda, "Yeni meclis seçimleri yapılana kadar Filistin Meclisi görevine devam edecek." dedi.

Hamaslı yetkililerinden Bahr, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararını, "çoğunluğun meşruiyetini ortadan kaldırma ve Filistin siyasi karar mekanizmasını tekelleştirme girişimi" şeklinde niteledi.

Bahr, ayrıca bu kararı alan Anayasa Mahkemesinin meşruiyetinin olmadığını savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen cumartesi günü Ramallah'taki Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin Meclisini feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı. Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak, Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

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