"Abbas, tek başına tüm kurumlara hükmetmek istiyor"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, tek başına tüm kurumlara hükmetmek istediğini söyledi.

Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetme kararının siyasi bir yönelim olduğunu ifade ederek, bu kararı "haksızlık" şeklinde tanımladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal düzeyde fırtınalar estirdiğini, meşru kurumlara zarar veren adımlar attığını söyleyen Hayye, "Ulusal durum, gruplar arasındaki bölünmüşlüğün sona ermesini ve kurumlarının yeniden inşasını gerektiriyor. Ancak Abbas, tek başına olmayı ve tüm kurumlara hükmetmeyi istiyor, kimsenin yanlışlarını düzeltmesini ya da yaptıklarını incelemesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

- "Meclis, seçimlere kadar görevinin başında"

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Gazze'deki Yasama Konseyi binasında bugün düzenlenen oturumda, "Yeni meclis seçimleri yapılana kadar Filistin Meclisi görevine devam edecek." dedi.

Hamaslı yetkililerinden Bahr, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararını, "çoğunluğun meşruiyetini ortadan kaldırma ve Filistin siyasi karar mekanizmasını tekelleştirme girişimi" şeklinde niteledi.