Abbas ve Sisi Filistin meselesini görüştü

Mısır’ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek Filistin meselesini görüştü.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır’ın başkenti Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi tarafından yapılan açıklamada, İttihadiyye Sarayı’ndaki görüşmede Abbas ile Sisi’nin, Filistin meselesindeki son gelişmeler, Filistin ulusal birliğinin gerekliliği ve bölge meselelerini ele aldığı belirtildi.
Radi, Sisi’nin görüşmede Mısır’ın Filistin davasına desteğini yinelediği ifade etti. Filistin’in Kahire Büyükelçiliği ise, Abbas-Sisi görüşmesinde, ikili ilişkiler, Filistin’deki siyasi gelişmelerin ele alındığını aktardı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere dün Mısır’a gelmişti. Abbas’ın Mısırlı üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
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