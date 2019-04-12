Abbas, Yargıtay Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen “Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferansa katılmak üzere Filistin’e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca’yı işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Haberde, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca’ya Türkiye’den bir heyetin yanı sıra TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen konferansa katılan 22 ülkeden heyetlerin de eşlik ettiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın heyet başkanlarına katılımları için teşekkürlerini ilettiği belirtilen haberde, Abbas’ın heyet başkanlarını suçla mücadele ve hukukun üstünlüğünü koruma konularında iş birliğini sürdürmeye davet ettiği aktarıldı.