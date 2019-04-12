HABER

Abbas, Yargıtay Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Akarca ile beraberlerindeki heyeti kabul etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen “Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferansa katılmak üzere Filistin’e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca’yı işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Haberde, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca’ya Türkiye’den bir heyetin yanı sıra TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen konferansa katılan 22 ülkeden heyetlerin de eşlik ettiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın heyet başkanlarına katılımları için teşekkürlerini ilettiği belirtilen haberde, Abbas’ın heyet başkanlarını suçla mücadele ve hukukun üstünlüğünü koruma konularında iş birliğini sürdürmeye davet ettiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin Devlet Başsavcısı Ekrem el-Hatib’in TİKA’ya bu konferansa sponsorluğundan ve katkılarından dolayı teşekkür ettiği kaydedilen haberde, tüm heyet başkanlarının Abbas’a Filistin davasına desteklerini vurguladığı ve ayrıca konferansın önemine değindiği ifade edildi.

- Konferans bugün de devam etti

Öte yandan TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen “Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferans bugün de devam etti.

Sabah başlayan konferansın “Dijital delillerin toplanması ve kullanılması prosedürlerinin insan hakları standartlarına uygunluğu” başlıklı oturumunda Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necati Nursal da bir tebliğ sundu.

Konferansın öğleden sonraki “Dijital delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması (zorluklar ve meydan okumalar)” başlıklı oturumunda ise Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel sunum yaptı.

Dün başlayan ve yarın sona erecek konferansta teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm dünyada hızla yayılan ve ceza adalet sistemleri için büyük bir sorun haline gelmiş olan "siber suçlara ilişkin dijital delillerin mahkemeye sunulması, bu bağlamda özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi insan hakları sorunları, delillerin hukuka uygun yöntemlerle ve uluslararası ilkelere uygun olarak toplanıp kullanılmasına ilişkin prensipler, sahte dijital delillere yaklaşım, dijital delillerin kullanılmasında çocuklar ve ailenin korunması, uluslararası iş birliğinin önemi, dijital delillerin güvenirliği" gibi konular ele alına alınıyor.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Sakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdıSakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı
Kütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaKütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.