Abbas Yüzyılın Anlaşması’na karşıtlığını yineledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği iddia edilen ve ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesini reddettiğini bir kez daha yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile ilgili, “Buna ilk karşı çıkan taraf biziz.” dedi.

Filistinli taraflar arasındaki bölünmüşlüğe de dikkati çeken Abbas, Hamas’ın iç bölünmüşlüğü sonlandırarak mutabakat sağlama niyetinin olmadığını öne sürerek, “Sadece tam bir mutabakatı kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, coğrafi bütünlüğü bulunmayan işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile ilgili de “Ne sadece Gazze’de bir devlet ne de Gazze’siz bir devlet kabul ederiz.” şeklinde konuştu.