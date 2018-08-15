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Abbas Yüzyılın Anlaşması’na karşıtlığını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile ilgili olarak, “Buna ilk karşı çıkan taraf biziz." dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği iddia edilen ve ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesini reddettiğini bir kez daha yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile ilgili, “Buna ilk karşı çıkan taraf biziz.” dedi.

Filistinli taraflar arasındaki bölünmüşlüğe de dikkati çeken Abbas, Hamas’ın iç bölünmüşlüğü sonlandırarak mutabakat sağlama niyetinin olmadığını öne sürerek, “Sadece tam bir mutabakatı kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, coğrafi bütünlüğü bulunmayan işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile ilgili de “Ne sadece Gazze’de bir devlet ne de Gazze’siz bir devlet kabul ederiz.” şeklinde konuştu.

Abbas ayrıca, Filistin devleti adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören İsrail kanununu da reddettiklerini açıkladı.

Filistin Merkez Konseyinin iki gün sürecek 29. dönem toplantısı bu akşam, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda başlamıştı.

Konseyin dönem toplantısını, başta Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri olmak üzere, FKÖ bünyesinden bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC) ile Filistin Ulusal Girişimi boykot ediyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Batı Şeria kısmını 2007’den beri liderliği Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yaptığı Fetih hareketi, Gazze Şeridi’ni de Hamas hareketi yönetiyor.
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- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "‎‎Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziranda Ortadoğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

İsrail'in HaYom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

FKÖ Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.

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