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  4. Abbas'ın Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdiği iddia edildi

Abbas'ın Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 02:07 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektupta, "Filistin yönetiminin, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilme hakkı olduğunu" ilettiği bildirildi

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup göndererek, "Tel Aviv yönetimiyle olan güvenlik koordinasyonunu durdurma" tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklamasının ardından Abbas, Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdi.

Mektubun, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki bir heyet tarafından, bugün Rusya'dan dönmesi beklenen Netanyahu'ya ulaştırılması için İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'a teslim edildiği kaydedildi.

Abbas'ın el yazısıyla ve Arapça yazılan mektupta, söz konusu barış planının ABD ve İsrail tarafının Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geldiği ve bu durumun Arap Birliği'ne iletileceği belirtildi.

Mektupta Abbas'ın, "Filistin yönetiminin, kuralları çiğneme, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilme hakkı olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Abbas mektubunda ayrıca, Filistin halkını sokağa inmeye ve İsrail karşıtı barışçıl gösteriler düzenlemeye çağırma sinyali de verdi.

Haberde ayrıca, Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen telefon görüşmesi talebini geri çevirdiği aktarıldı.

Filistin yönetiminden İsrail televizyonunun haberine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Mahmud Abbas yüzyılın anlaşması

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