Abbas'tan "Filistin seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması" vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gerektiğini söyledi.

Ramallah'ta gerçekleştirilen Fetih Hareketi Merkezi Komite Toplantısı'nda konuşan Abbas, "Mümkün olan en yakın zamanda seçimlerin yapılması kararı aldık. Bu kararımızı hayata geçirmek için de gerekli işlemlere başladık." dedi.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ın Hamas dahil tüm Filistinli grupların, seçimlerin yapılmasına onay verdiğini kendisine ilettiğini aktaran Abbas, seçimlerin Kudüs'te yapılması konusunda onay almak üzere İsrail hükümetine de mektup gönderildiğini ifade etti.

"Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dostlarımızın hepsi, bu konuyla alakalı İsrail ile görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ancak İsrail hükümetinden şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi." diyen Abbas, seçimlerin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gerektiğini vurguladı.

- Filistin'de seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.