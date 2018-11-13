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Abbas'tan Filistin yönetimine olağanüstü toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:26 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısıyla perşembe günü olağanüstü toplanması beklenen Filistin yönetimi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşecek

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere Filistin yönetimini perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Abbas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde yoğun görüşmeler yaptığını söyledi.

Abbas'ın bu görüşmelerde Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasının gerekliliğini vurguladığını aktaran Ureykat, son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığını da hatırlattı.

Ureykat, Abbas'ın, Filistin yönetimine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunu görüşmek için perşembe günü olağanüstü toplantı çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Kuveyt ziyaretinde Abbas'a eşlik eden Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün resmi ziyaret için Kuveyt'e gitmişti.

- Gazze'de ateşkes sağlandı

Filistinli gruplar bu akşam Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.
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- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

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