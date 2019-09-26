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Abbas'tan İsrail'e "ilhak" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:41 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi durumunda İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.

Abbas, ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı sorumluluğunu üstlenmesi zamanının geldiğini belirterek, tüm meşru yollarla işgale karşı direneceklerini ifade etti.

"İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesi durumunda yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur." diyen Abbas, barış müzakereleri için her zaman el uzattıklarını ancak her defasında İsrail'in bunu reddettiğini vurguladı.

İmzalanan anlaşmalara ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyması için uluslararası çerçevede İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunan Abbas, ABD ve İsrail'in dayattığı Yüzyılın Anlaşması girişimini de reddettiklerini bildirdi.

Filistin'e dönüşünde Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te genel seçimlerin yapılması için çağrıda bulunacağını ifade eden Abbas ayrıca 20 Şubat 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.

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Filistin

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