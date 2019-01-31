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Abbas'tan "uluslararası barış konferansı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "ABD'nin desteğiyle cesaret bulan İsrail, hukukun üstünde bir devletmiş gibi davranıyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için "uluslararası barış konferansı" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Abbas, Filistin'i ziyaret eden Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Preca ve beraberindeki heyeti İsrail'in yürüttüğü öldürme, yakıp yıkma ve baskın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiğini söyleyen Abbas, "ABD'nin desteğiyle cesaret bulan İsrail, hukukun üstünde bir devletmiş gibi davranıyor." dedi.

Uluslararası barış konferansı düzenlenmesini ve çok taraflı bir mekanizma kurulmasını isteyen Abbas, Malta'nın da Avrupa Birliği içinde barışın gerçekleştirilmesi için önemli rol oynayabileceğini dile getirdi.

Malta Cumhurbaşkanı Preca da iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulmasına desteğini ifade etti.

Preca ve beraberindeki heyet dün akşam Filistin'e gelmişti.

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Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

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