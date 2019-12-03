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ABB'den "Dünya Engelliler Günü" programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 15:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Yurtseverlik, bu ülkenin engellilerini sevmektir ama engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlik, bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içine sokmak, hayatı onlara ulaşılabilir kılmaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yurtseverlik, bu ülkenin engellilerini sevmektir ama engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlik, bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içine sokmak, hayatı onlara ulaşılabilir kılmaktır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde, "Sevgi Engel Tanımaz" programı düzenlendi.

Mehter gösterisinin ardından konuşan Erdoğdu, vatandaşları selamlayarak, "Ne güzel değil mi kültürümüzün, tarihimizin bir parçası Mehter. Kültür, tarih üzerinden ayrışmamak lazım. Osmanlı'yı sevenler, Cumhuriyet'i sevenler... Bunların hepsi bizim tarihimiz, bunlar üzerinden ayrışmamak gerekiyor. Osmanlı bizim tarihimiz, atamız, ceddimiz." ifadelerini kullandı.

Yurtseverliğin tam anlaşılamaması durumunda, gerçekte yurdunu sevmeyen, vatanına, milletine kötülük edenlerin "ben yurtseverim" diyerek insanların duygularını sömürdüğünü dile getiren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Yurtseverlik, bu ülkenin engellilerini sevmektir ama engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlik, bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içine sokmak, hayatı onlara ulaşılabilir kılmaktır. Yapabiliyor muyuz bütün kamu kurumlarının binalarını engellilerin ulaşacağı şekilde? Türkiye'de ilkokuldan sonra engelli çocukların yüzde 60'ı okula gidemiyor. İsviçre'de kaç? Yüzde 11. Niye, İsviçre halkı benimkinden daha mı kıymetli? Daha mı kötüyüz onlara göre?"

Erdoğdu, her insanın birer engelli adayı olduğunu vurgulayarak, hayatı engellilere uygun hale getirmenin önemine işaret etti.

Engellisine, kadınına, çocuğuna iyi bakan, onlara değer veren bir ülkenin medeni bir ülke olacağının altını çizen Erdoğdu, medeniyetin "daha fazla tüketmek, daha lüks arabaya binmek" olmadığını vurguladı.

"Zenginlik ne kadar ürettiğiniz kadar ne kadar bölüştüğünüzle de ilgilidir. Engelliler bu ülkenin milli gelirinden ne kadar pay alıyor?" diye soran Erdoğdu, Türkiye'de gelirin hakça bölüşülmediğini söyledi.

- "Sosyal demokratlık en imani yaklaşımdır"

Erdoğdu, engellilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz, bu coğrafyanın, bu toprakların insanıyız ne zaman bu kadar kendimize yabancılaştık? Ne zaman bu kadar gerildik? Ne zaman birbirimizden bu kadar korkar olduk? Bütün bunları ferasetinizle, desteğinizle aşacağız. Biz, iyilikte rekabet etmek zorundayız. 'Bu ülkeyi kim ne kadar seviyor' rekabetinin bir anlamı yok. Bu ülkede kim engellilerin, işçilerin, çocukların eşit eğitim hakkı için daha çok çalışıyor? Biz sosyal demokratız. Sosyal demokratlığı şöyle anlattılar; 'sosyal demokratlar dinsizdir.' Haşa sosyal demokratlık en imani, en Kur'an'i, en kutsal yaklaşımdır. Çünkü hakça bölüşmeyi önerir. Çünkü fakirden yanadır. Çünkü doğal gaz parası olmadığı için evinde ayakları donan, romatizma olmuş teyzenin partisidir normalde. Çocukları okullarda ikili eğitim sistemiyle ayıran, sabahın 06.30'unda kaldıran sisteme karşıyız biz. Ekmeğimiz varsa hakça bölüşeceğiz diyoruz."

Konuşmanın ardından, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen engelli gruplarının şarkılar seslendirdiği etkinlikte, bazı ailelere akülü engelli sandalyesi dağıtıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Dünya Engelliler Günü Sevgi Engel Tanımaz

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