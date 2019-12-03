ABB'den "Dünya Engelliler Günü" programı

Mehter gösterisinin ardından konuşan Erdoğdu, vatandaşları selamlayarak, "Ne güzel değil mi kültürümüzün, tarihimizin bir parçası Mehter. Kültür, tarih üzerinden ayrışmamak lazım. Osmanlı'yı sevenler, Cumhuriyet'i sevenler... Bunların hepsi bizim tarihimiz, bunlar üzerinden ayrışmamak gerekiyor. Osmanlı bizim tarihimiz, atamız, ceddimiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yurtseverlik, bu ülkenin engellilerini sevmektir ama engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlik, bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içine sokmak, hayatı onlara ulaşılabilir kılmaktır." dedi.

"Yurtseverlik, bu ülkenin engellilerini sevmektir ama engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlik, bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içine sokmak, hayatı onlara ulaşılabilir kılmaktır. Yapabiliyor muyuz bütün kamu kurumlarının binalarını engellilerin ulaşacağı şekilde? Türkiye'de ilkokuldan sonra engelli çocukların yüzde 60'ı okula gidemiyor. İsviçre'de kaç? Yüzde 11. Niye, İsviçre halkı benimkinden daha mı kıymetli? Daha mı kötüyüz onlara göre?"

Erdoğdu, her insanın birer engelli adayı olduğunu vurgulayarak, hayatı engellilere uygun hale getirmenin önemine işaret etti.

Engellisine, kadınına, çocuğuna iyi bakan, onlara değer veren bir ülkenin medeni bir ülke olacağının altını çizen Erdoğdu, medeniyetin "daha fazla tüketmek, daha lüks arabaya binmek" olmadığını vurguladı.

"Zenginlik ne kadar ürettiğiniz kadar ne kadar bölüştüğünüzle de ilgilidir. Engelliler bu ülkenin milli gelirinden ne kadar pay alıyor?" diye soran Erdoğdu, Türkiye'de gelirin hakça bölüşülmediğini söyledi.