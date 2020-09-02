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ABB’den Nallıhan’daki ekiplere ve vatandaşlara yemek dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 03:40 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi.ABB, Nallıhan İlçesii Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek çadırı kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
ABB, Nallıhan İlçesii Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek çadırı kurdu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle boşaltılan ve elektriklerin olmadığı Beyalan Mahallesi’nde, ABB, tarafından ücretsiz yemek dağıtım hizmeti, günün her saatinde ekiplere ve gönüllü vatandaşlara verilecek.
Öte yandan yangına müdahale için arazözlerin beyalan mahallesinden su takviyesi yaptığı görülürken, bölgeye çok sayıda tanker ve personel sevkiyatı sürüyor.

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