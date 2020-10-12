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Abbott’un Corona Antikor Testine FDA’den Acil Durum Onayı

12.10.2020 19:41 | Son Güncelleme

Sağlık ürünleri firması Abbott, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri antikor kan testinin acil durumda kullanılması için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onay verdiğini açıkladı

Abbott’un Corona Antikor Testine FDA’den Acil Durum Onayı

Sağlık ürünleri firması Abbott, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri antikor kan testinin acil durumda kullanılması için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onay verdiğini açıkladı.

AdviseDx adlı test, kan örneklerinde yer alan immünoglobulin (IgM) adı verilen antikor türünü tespit edebiliyor. Böylece kişinin daha önce Corona virüsüne yakalanıp yakalanmamış olduğu anlaşılıyor. Testin diğerlerinden farkı, hastalığın yakın zamanda geçirilip geçirilmediğini de belirleyebilmesi.
Abbott firması daha önce moleküler testler, hızlı antijen testleri ve IgG adlı bir başka antikor türünü tespit eden bir testin de aralarında olduğu yedi test için acil durumda kullanma izni almıştı.

Abbott firmasına göre IgG adlı antikor vücutta enfeksiyonun ardından daha uzun süre kalıyor; IgM adlı antikorsa yeni geçirilmiş bir enfeksiyonun tespit edilmesinde daha elverişli.
Bir kişinin Corona virüsü taşıyıp taşımadığını tespit eden molekül testlerinin aksine antikor testleri hastalıkla mücadele eden antikor adlı proteinleri tespit ederek kişinin önceden hastalığı geçirip geçirmediğini anlıyor.

Ancak antikor testlerinin Corona virüsünü teşhis etmenin tek yöntemi olarak kullanılması tavsiye edilmiyor. Bunun nedeni de hastalığın ilk günlerinde vücutta antikor oranının testlere yansımayacak kadar az olması.
FDA, acil durum onayını, henüz piyasada kullanılması onaylanmamış ürünlerin acil tanı, tedavi ya da insan hayatını tehdit eden hastalıkların önlenmesinde kullanılması için veriyor.

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