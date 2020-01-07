ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi emrini vermesiyle başlayan gerilimli süreçte, Ortadoğu’daki çatışmalarda tırmanış yaşanması beklentisinin yanı sıra Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık ihtimali de gündeme gelen başlıklar arasında.
Süleymani’nin ölümüyle birlikte Irak’ta özellikle ABD askeri varlığını hedef alan protestolar ve Irak Meclisi’nin “yabancı askerler ülkeyi terk etmeli” yönündeki kararı gündemde. Öte yandan İran Meclisi ABD’nin tüm komutanları ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinş “terörist” ilan etti. Bu tablo içerisinde hem Irak hem de İran’ın komşusu ancak ABD ve NATO müttefikliği çerçevesinde Türkiye’nin nasıl etkileneceği merak konusu.
Şimdiye değin Türkiye’nin yaklaşımı, “diplomasi” ve “sağduyu” çağrısı yönünde oldu. Ancak ABD’nin, İran’ın yanı sıra Irak’a da yaptırımlar uygulayacağının gündeme gelmesi, Türkiye’nin yakınındaki olası sıcak çatışma ihtimaliyle nasıl başa çıkacağı tartışılmaya başlandı.
"Süleymani emri Trump'om seçim hamlesiydi"
Polis Akademisi öğretim üyesi Dr. Selim Öztürk, Ortadoğu coğrafyasında Irak eksenli ABD-İran hattındaki gerilim ve olası gelişmeler konusunda VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Akademisyen Öztürk’e göre, Süleymani’nin öldürülmesi emrini vermek Trump açısından gelecek başkanlık seçimlerinde prestij kazanmak için yapılmış bir hamle. Böylece Trump’ın Irak üzerinde baskısını göstermek istediğini kaydeden Öztürk, ABD- İran gerilimi dolayısıyla Washington yönetimi tarafından Türkiye’ye yeniden önem verilmesi durumu ortaya çıkabileceği görüşünde. Üçünçü Dünya Savaşı ihtimali çok uzak, ütopik gözükmekle birlikte bölgede çatışmalarda tırmanış yaşanacağını söyleyen Öztürk, hali hazırda “bölgesel savaş” yaşandığını belirtti.
"Kürtler'in bağımsızlık ilanına ABD destek verebilir"
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu görevini yürüttüğü dönemde IŞİD’in esir aldığı ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da, Irak’ta başlayan gelişmelere ilişkin VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Süleymani’yi öldürtmesiyle başlayan gelişmeleri “şok edici” olarak niteleyen Yılmaz, Türkiye açısından rahatsızlık yaratacak şekilde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) bu tablo içerisinde yeniden bağımsızlık ilanını gündeme taşıyabileceği senaryosunu ifade etti. IKBY’nin bağımsızlık girişimine bu sefer ABD’den destek alabileceğini kaydeden Yılmaz, hatta ABD’nin Irak-Bağdat yönetimine tepki amacıyla elçiliğini Erbil’e taşıma gibi ileri bir hamle yapabileceği düşüncesinde. Yılmaz, Türkiye’nin olası ambargolardan pek etkilenmeyeceğini ancak bunun bölgedeki petrol kaçakçılığını arttıracağını da dile getirdi.
Uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik alanında uzman Dr. Selim Öztürk, Süleymani’nin öldürülmesi konusunda, “İran’ın son dönemde Irak’ta yapmış olduğu hamleler, İran Körfezi’ndeki saldırı hamleleri, ABD Büyükelçiliği’nin Bağdat’ta İran yanlısı gruplar tarafından basılması olayı, Trump’a prestij kaybettirecekti. Trump da tabii seçim öncesi dönemde hiçbir şekilde prestij kaybetmek istemediği için Süleymani gibi bizzat İran devlet görevlisi, askeri üst düzey yetkili olan bir kişiyi suikastle öldürerek cevap vermiş olabilir. Süleymani normalde bir devlet görevlisi olmasına rağmen (Trump) DAEŞ’in lideriyle bir tutarak adlandırıyor, terörist olarak bahsediyor” değerlendirmesini paylaştı.
"ABD Türkiye'ye ihtiyaç duyacak"
Washington
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