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ABD 20 ayın ardından, çifte aşılılara sınırlarını açıyor

08.11.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD 20 aylık seyahat yasağına son vererek, çifte aşılı yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişine izin verecek. .

ABD 20 ayın ardından, çifte aşılılara sınırlarını açıyor

ABD 20 aylık seyahat yasağına son vererek, çifte aşılı yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişine izin verecek.

Yasak eski başkan Donal Trump tarafından Covid-19 salgını üzerine başlatılmıştı.

Yasak aralarında AB ve İngiltere'nin de bulunduğu 30'dan fazla ülkenin vatandaşlarını etkiliyor, aileleri ayırıyor ve turizme engel oluyordu.

Birçok havayolu şirketi, çit doz aşılılar, test yaptıranlar ve temas takibini kabul edenler için kısıtlamaların kalkmasıyla ziyaretçi seli bekliyor.

ABD yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, önce sınırlarını 2020 başnda Çinli ziyaretçilere kapatmış, kısıtlamalar daha sonra diğer ülkelere de getirilmişti.

Kısıtlamalar, İngiltere, bazı diğer Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya gibi ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişini engelliyordu.

Yeni kuralara göre yabancı ziyaretçiler, uçmadan önce aşı yaptırdıklarına dair kanıt ve seyahatten önceki 72 saat içinde yapımış bir Covid 19 testi sunacak ve iletişim bilgilerini verecek. Karantinaya girmeleri gerekmeyecek.

Kanada ve Meksika'yla kara sınırları da çifte aşılılar için açık olacak.

United Airlines, ülkeye gelen uluslararası yolcu sayısında yüzde 50'lik artış beklediklerini açıkladı ve pasaport kontrollerinde uzun kuyruklar oluşabileceği uyarısında bulundu.

AB, Haziran ayında bu yana, İngiltere ise 28 Temmuz'dan buyana ABD'li ziyaretçileri kabul ediyordu.

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