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ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak

17.05.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ürettikleri 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını, haziran sonuna kadar diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak

Biden, Beyaz Saray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki aşılama çalışmaları sayesinde 50 eyaletin tamamındaki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Biden, "Bu, virüse karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmez. Ancak tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor." dedi.

"DÜNYAYA YARDIM ETMEK İÇİN EK ADIMLAR ATIYORUZ"

Joe Biden, hala aşılarını yaptırmamış kişilerin de bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek, "Aşı programımız, dünyada lider konuma yükseldi. Bugün, dünyaya yardım etmek için ek adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar ABD'nin güvende olamayacağına işaret eden Biden, "Mart ayında 4 milyondan fazla AstraZeneca aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı, ABD'de henüz onaylanmadı." ifadesini kullandı.

"6 HAFTA İÇİNDE EKSTRA 20 MİLYON DOZU DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Biden, ABD'de üretilen bütün AstraZeneca aşılarının dünya ile paylaşılacağının altını çizerek, "Ayrıca bugün Moderna, Pfizer ve Johnson and Johnson aşılarının da dünya ile paylaşılacağını duyuruyorum. Haziran sonuna kadar tüm Amerika'yı korumaya yetecek kadar aşımız olacak. Gelecek 6 hafta içinde ekstra 20 milyon dozu da dünya ile paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 salgınının bitirilmesi için uluslararası alanda da adımlar atılacağını dile getiren Biden, bu konudaki programlarını, gelecek ay katılacağı G7 Zirvesi'nde açıklayacağını kaydetti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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